Fabricantes de papel do Brasil querem avançar depois da guerra Caso a guerra entre EUA e Iraque tenha curta duração, a maior preocupação dos produtores brasileiros de papel e celulose será a de avançar sobre a participação no mercado mundial dos concorrentes setentrionais, principalmente os instaladas nos EUA e Canadá, prejudicadas pelo inverno rigoroso. Na hipótese de uma guerra mais longa, os efeitos são incertos, mas as empresas brasileiras não deverão sofrer graves conseqüências. Essa é a avaliação do presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), Osmar Elias Zogbi. "O inverno no norte foi muito forte, há muitos anos não se via tanto frio e tanta neve. O transporte de madeira ficou muito prejudicado e os estoques de celulose estão baixos, o que deve fazer aumentar os preços", disse. "Além disso, as fábricas do norte vão parar de 20 a 30 dias para a manutenção programada, então há espaço para nós avançarmos", prosseguiu. Zogbi acredita que o preço da celulose de eucalipto (fibra curta) está em US$ 510,00 a tonelada CIF para Europa. "Deve chegar em US$ 540,00 até abril", disse. A fibra longa, hoje oscilando entre US$ 540,00 e US$ 550,00 a tonelada CIF para Europa poderá chegar, segundo previsão de Zogbi, a US$ 580,00. Segundo ele, esse cenário pouco será afetado se a guerra for de curta duração. O presidente da Bracelpa diz não ter fortes preocupações de efeitos econômicos da guerra no setor no Brasil. "O setor está bem preparado, fez pesados investimentos nos últimos anos e continuará fazendo nos próximos. Somos internacionalmente competitivos, temos boa área plantada. Por isso, depois da guerra, temos muitas oportunidades de investimentos internacionais no País", avaliou. Zogbi acredita que o Brasil poderá ser, na área de papel e celulose, o grande pólo de investimentos nos próximos anos. Veja o especial: