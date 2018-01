Fabricantes de papel higiênico são multadas O ministro da Justiça, José Gregori, anunciou ontem a aplicação de multas no valor total de R$ 6 milhões contra as empresas Klabin Kimberly, Melhoramentos e Santher. Cada empresa está sendo multada em R$ 2 milhões, com base no Código de Defesa do Consumidor, pela redução de 40 metros para 30 metros do rolo de papel higiênico, mantendo o preço anterior, e pelo não fornecimento das informações intensivas ao consumidor sobre a mudança. Gregori confirmou a abertura de processo administrativo, antecipado pelo Estado, contra as três fabricantes de papel higiênico. As empresas têm agora dez dias corridos, a partir de amanhã, para recorrer da decisão em caráter administrativo. O secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, explicou que as justificativas apresentadas pelas empresas à Secretaria de Direito Econômico (SDE) não convenceram o governo. Segundo Ribeiro, houve, sim, prática ilícita e conduta enganosa das empresas, desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A multa pode ser reduzida à metade se as empresas concordarem em assinar um Termo de Ajustamento de Conduta que está sendo elaborado em conjunto por elas e pela SDE. Apesar de já ter sido aplicada a multa, a empresa só tem a obrigação de pagá-la no final do processo. Ribeiro afirmou que a SDE está analisando individualmente cada setor onde há suspeita de redução de peso de produto com manutenção do preço, o que contraria o CDC. Segundo o secretário, o setor de fabricação de biscoitos - onde há denúncias de ocorrência desse tipo de fraude - está sendo chamado a comparecer esta semana à secretaria para negociar a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. Esse termo deverá prever a padronização das embalagens dos biscoitos em 200 gramas. Mesmo com a assinatura, ainda é possível que o governo aplique multa e abra um processo administrativo contra as empresas. O secretário disse ainda que na próxima semana representantes do governo e dos supermercados se reunirão para avaliar qual é a participação das empresas do setor nas irregularidades denunciadas. A Secretaria de Direito Econômico arquivou os procedimentos de investigação abertos contra as empresas Indústria e Comércio Kodama, Wickbold e Nosso Pão Indústria Alimentícia, Plus Vita Alimentos e Vepê Indústria Alimentícia. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da SDE, aceitou as justificativas das empresas e constatou que não houve mudança nos padrões de embalagens.