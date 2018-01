Fabricantes tentam "rejuvenescer" panetone Produto símbolo do Natal, o tradicional panetone aparece cada vez mais nas prateleiras dos supermercados em novas versões de sabor e embalagem e com novas marcas, numa disputada guerra de marketing dos fabricantes para ganhar mercado. As empresas têm investido em lançamentos diferenciados, dizem executivos do setor, principalmente para "rejuvenescer" o produto e conquistar uma nova faixa de consumidores. A marca líder do setor, a Bauducco, com 22,5 milhões de unidades produzidas, sai este ano com o panetone light, um chamariz para os seguidores da nova tendência de alimentação mais leve e saudável. A Visconti, para agradar quem não suporta frutas cristalizadas, procura inovar com um panetone recheado apenas com uvas passas. Para o público mais jovem, a novidade é o panetone tipo brigadeiro, com recheio e cobertura de chocolate acompanhado de granulado. Na disputa pelo mesmo consumidor, a Village lança a versão Floresta Negra, com sabor de chocolate e pedaços de cereja, e a Quaker um panetone que tem aveia na massa e na cobertura. "O mercado de panetones representa cerca de 30 mil toneladas e cresce lentamente. A chance de expansão é rejuvenescer e diversificar o produto", diz o diretor de Marketing da Visconti, Franco Scotti. O panetone tradicional, recheado com frutas cristalizadas, está sedimentado na faixa de consumidores com mais de 40 anos. No ano passado seu consumo se manteve estável, enquanto a linha recheada com gotas de chocolate na Bauducco cresceu 22% em relação a 2001. Scotti observa também que a participação do panetone na mesa natalina, fora da região da Grande São Paulo, é inferior a 40%. "Há um potencial de mercado em outras regiões a ser explorado", diz. Em relação a outros países, o consumo nacional é muito baixo, cerca de 300 gramas em média, apesar de o Brasil ser o segundo maior produtor mundial. No Peru, por exemplo, o consumo é de 700 gramas e na Itália chega a 2 quilos. A Village, que deve vender este ano cerca de 5 milhões de unidades, também procura investir fora de São Paulo para crescer. "O Sul, por exemplo, que conta com uma presença marcante da colônia italiana, pode ser um bom mercado", diz o gerente-comercial da empresa, Eduardo Maia. O consumidor infantil é outro grande filão explorado pelas indústrias. A Bauducco prevê este ano quadruplicar as vendas dos minichocottones, com imagens dos personagens Johnny Bravo, das Meninas Superpoderosas e do Cartoon Network. Os produtos de marca própria também têm avançado nas vendas dos supermercados, principalmente por seus preços mais atrativos. No Pão de Açúcar, a marca própria representa 30% de todos os panetones comercializados pelo grupo. No Carrefour, dos 6,5 milhões de unidades vendidas, cerca de 2 milhões são de marca própria e 2,5 milhões de produtos preparados pelas padarias da rede. "A participação das marcas no mercado vai ficar mais clara após o Natal e com a entrada da Quaker e a saída da Nestlé", observa Scotti. Mas, segundo ele, por enquanto a Bauducco lidera com cerca de 55%, seguida pela Visconti, com 17%. "O restante é pulverizado entre indústrias menores, marcas próprias e de padarias." Os produtos artesanais representam cerca de 25% do mercado.