Fábricas da Schincariol funcionam normalmente As fábricas da Schincariol estão funcionando normalmente hoje, de acordo com informações da assessoria de imprensa, apesar da prisão ontem dos dirigentes da companhia, acusados de sonegação fiscal. A empresa tem plantas em Itu (SP), onde também fica o escritório central, e em Cachoeiras de Macacu (RJ). A situação no momento permanece inalterada. Os advogados da empresa aguardam a Polícia Federal liberar acesso ao inquérito para decidir o encaminhamento do caso. Na Operação Cevada realizada ontem foram detidos os sócios Gilberto Schincariol e seus filhos Gilberto Júnior e José Augusto e os irmãos Adriano e Alexandre Schincariol, além dos diretores José Domingos Francischineli, financeiro, e José de Assis Carvalho, administrativo. A empresa é acusada de sonegação de impostos no valor de R$ 1 bilhão. São várias operações consideradas ilegais, como a sonegação de impostos estaduais e federais, subfaturamento na venda de produtos com o recebimento "por fora", criação de empresas laranja para emissão de notas fiscais, compra de matérias-primas sem documentação, corrupção de agentes públicos, entre outras.