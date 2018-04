Fábricas de papel higiênico são multadas pelo governo O Ministério da Justiça multou ontem as empresas fabricantes de papel higiênico Melhoramentos e Klabin Kimberly em 2 milhões de Ufirs (R$ 2,128 milhões), por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. As empresas também deverão fazer contrapropaganda, ou seja, serão obrigadas a informar aos consumidores por meio da mídia e, principalmente, nas embalagens de seus produtos sobre a modificação feita por elas. De acordo com o ministério, a Melhoramentos e a Klabin adotaram condutas ilegais, reduzindo a metragem do rolo de papel higiênico de 40 metros para 30 metros e mantiveram os preços. A Melhoramentos produz o papel higiênico Sublime e Fofura e a Klabin o Neve, Nice e Camélias. De acordo com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, a publicidade não foi ostensiva e nem clara o suficiente para esclarecer o consumidor da mudança que estava havendo. Há quase um ano, o DPDC instaurou processo administrativo contra os fabricantes de papel higiênico. Eles terão 10 dias corridos para recorrer à Secretaria de Direito Econômico da multa.