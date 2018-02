Facebook e Instagram ficam fora do ar por uma hora

Uma falha deixou o Facebook e o Instagram fora do ar na madrugada desta terça-feira, 27. A interrupção aconteceu por volta das 4h, horário de Brasília.

Estimados 1.35 bilhões de usuários das redes sociais e de outros sites que utilizam suas informações foram afetados. Casos foram reportados na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Em sua página para desenvolvedores, o Facebook informou que a pane durou cerca uma hora, mas não detalhou suas causas. O problema chegou a ser reportado como um ataque hacker do grupo Lizard Squad, envolvido em ações que deixaram fora do ar redes sociais da Microsoft e da Sony no fim do ano passado.

Entretanto, a rede social de Mark Zuckerberg negou o ataque e informou, em nota, que a falha ocorreu devido à implementação de uma "mudança que alterou as configurações do sistema."

No Twitter, o assunto foi um dos mais comentados durante a madrugada em vários países.

O Facebook, que comprou o Instagram em 2012, deve divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira, 28. (Com informações da AP e da Reuters).