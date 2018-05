Facebook reverte prejuízo e lucra R$ 333 milhões no 2º trimestre

NOVA YORK - O Facebook reverteu um prejuízo no segundo trimestre e superou as expectativas dos analistas. A companhia registrou lucro líquido de US$ 333 milhões (US$ 0,13 por ação) no período, ante prejuízo de US$ 157 milhões (US$ 0,08 por ação) no mesmo trimestre do ano passado. Excluindo itens extraordinários, o lucro por ação ficou em US$ 0,19, de US$ 0,12.

A receita da companhia saltou 53%, para US$ 1,81 bilhão. Analistas consultados pela Thomson Reuters esperavam lucro por ação ajustado de US$ 0,14 e receita de US$ 1,62 bilhão.

O usuários ativos mensais do Facebook cresceram 21% em relação ao segundo trimestre de 2012, para 1,15 bilhão.

As ações do Facebook fecharam o pregão tradicional com alta de 1,45% e disparavam 14,82% no after hours. Os papeis da companhia tiveram alta de 1,5% nos últimos três meses. Fonte: Dow Jones Newswires.