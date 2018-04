Factoring vira tábua de salvação

Sem cacife para disputar crédito bancário com grandes companhias, como Petrobrás, Gerdau e Votorantim, pequenas, médias e até grandes empresas têm sido obrigadas a recorrer cada vez mais a operações de factoring para obter capital de giro e manter as atividades. Por meio dessas operações, a empresa antecipa o recebimento de duplicatas e cheques pré-datados, mediante um desconto em relação ao valor que receberia na data de vencimento do documento.Como não é uma operação de crédito, mas de fomento mercantil, as taxas de remuneração pela transação são pesadas, variando de 3% a 10% ao mês. Nos últimos quatro meses, auge da crise de crédito, o volume de recursos envolvidos nessas operações deu um salto de 40%. Segundo a Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil (Anfac), as empresas do setor movimentaram, em média, um total de R$ 8,5 bilhões por mês no último trimestre de 2008. No primeiro semestre, essa média havia sido de R$ 6 bilhões, valor que subiu para R$ 7 bilhões entre julho e setembro. Neste início de ano, a demanda exibe o mesmo ritmo acelerado do quarto trimestre de 2008. Período tradicionalmente fraco para o setor, o mês de janeiro surpreendeu. "O movimento se manteve ao redor de R$ 8,5 bilhões por mês", diz Luiz Lemos Leite, presidente da Anfac. A questão é que a crise financeira mundial fez os bancos ficarem ainda mais seletivos na concessão de empréstimos. "As pequenas e médias empresas são as primeiras a serem cortadas pelos bancos na concessão de crédito", explica Miguel Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Como se isso não bastasse, os bancos pequenos e médios, que costumam conceder crédito para as empresas de menor porte, foram os mais afetados pela crise. Ao mesmo tempo, grandes empresas que antes tinham acesso a dinheiro barato no exterior passaram a se financiar no mercado doméstico. Para se ter uma ideia do tamanho da encrenca, dados do Banco Central mostram que, em 2008, elas captaram US$ 13 bilhões por meio de empréstimos diretos ou notas e commercial papers emitidos no exterior . O valor é 40% inferior aos US$ 21,5 bilhões captados em 2007. "O volume de crédito no mercado brasileiro pode até ter voltado aos níveis anteriores aos da crise, mas as empresas que tomavam dinheiro no exterior estão tirando o dinheiro que ia para o José João da Silva", diz Ribeiro de Oliveira, referindo-se às pequenas e médias empresas. O empresário Luiz Loreti Netto, dono da Iberplas Sign & Design, que atua no segmento de comunicação visual, teve praticamente todas as suas linhas de crédito cortadas pelos bancos. "A situação ficou dramática depois que o banco Nossa Caixa simplesmente mandou para protesto um débito equivalente a US$ 200 mil que ainda não havia vencido", conta. Com faturamento mensal da ordem de R$ 2 milhões, mas pendurada numa dívida bancária de R$ 4,5 milhões, a Iberplas não teve como amortizar o débito cobrado na Justiça. "A única alternativa à concordata foi recorrer ao factoring", diz o empresário. Hoje, ele negocia com fornecedores a ampliação do prazo de pagamento de 30 para 90 dias, para dar mais fôlego de caixa à empresa.