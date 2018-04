Factorings terão de se adaptar ao novo SPB Para se adaptar ao novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), muitas empresas de factoring terão de rearranjar seu fluxo de caixa. Terão que adaptá-lo para fazer pagamentos online e receber sempre no dia seguinte. Por meio de duplicatas - títulos que transferem os valores a serem recebidos -, a factoring compra os valores que o comerciante tem a receber. Com isso, o cliente transforma dinheiro a prazo em saldo à vista, com algum deságio. O presidente da Associação Nacional de Factoring, Luiz Lemos Leite, afirma que a duplicata continuará existindo. "As empresas terão apenas de adaptar recebimentos e pagamentos à mudança de horário de liquidação." O vice-presidente do Comitê de Economia e Finanças da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Miguel José R. de Oliveira, acrescenta que, se não adaptarem seu balanço de pagamentos, essas empresas terão de repassar o custo aos clientes. "Com isso, as menores empresas, que precisam do factoring, podem sofrer mais com um aumento do deságio", afirma. Leite prevê que os agiotas que se autodenominam factorings e compram cheques pré-datados sumirão. "Esse negócio já era ilegal e agora se tornará inviável."