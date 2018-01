Fala de Powell anima bolsas na Europa As bolsas européias encerraram o pregão desta quarta-feira em alta, ainda durante a apresentação do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, no Conselho de Segurança da ONU. O estrategista David Thwaites, do BNP Paribas, disse que o mercado subiu após o início da fala de Powell, devido a previsões de que as evidências contra o Iraque vão fazer crescer o apoio a uma ação militar norte-americana. Segundo Thwaites, o fator crucial agora é como os países-membros da ONU vão reagir. A questão de quando uma guerra começaria, porém, permanece sem resposta. O mercado acionário britânico foi o mais influenciado pelo discurso do secretário norte-americano e avançou 2,47%. Em Paris, a alta foi de 0,74%, com os analistas esperando mais informações sobre as repercussões de uma possível ação militar dos EUA contra o Iraque. Em Madri, a bolsa subiu (2,21%), impulsionada por uma recuperação técnica, após a reação do mercado financeiro nos Estados Unidos ao discurso de Powell. Em Milão, a alta foi de 1,77%, com o mercado reagindo bem ao início do pronunciamento de Powell. Em Lisboa, a alta foi menor (0,34%), em linha com os demais mercados europeus e dos EUA.