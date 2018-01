Falência da Eletropaulo é "pouco provável", diz AES A norte-americana AES Corp considera a falência da Eletropaulo, companhia que controla no Brasil, "pouco provável", mas não assegura que isso não irá ocorrer, conforme comunicado em inglês divulgado pela empresa. Segundo a AES, a falência não seria um remédio atrativo para os credores da Eletropaulo, porque resultaria no fim da concessão. Por conta disso, a empresa negocia com os credores a reestruturação das dívidas. No comunicado, a AES Corp destaca que no início desta semana o BNDES aceitou prorrogar por um mês o vencimento de uma dívida da AES Transgás Empreendimentos, que detém ações preferenciais da Eletropaulo. A dívida de aproximadamente US$ 336 milhões, relativa à compra dos papéis da distribuidora paulista de energia, tinha vencimento no dia 25 de janeiro, que acabou sendo adiado para 28 de fevereiro.