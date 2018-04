Falências crescem 15,8% em julho, no Japão As falências de empresas japonesas registraram um salto de 15,8% em julho, em relação ao ano anterior, para 1.814 casos, segundo informações da agência de pesquisa de crédito privado, a Teikoku Databank Ltd., que salientou a persistente deflação e as fracas condições de mercado. O número de casos é o maior no mês de julho desde a Segunda Guerra Mundial, disse a agência. A dívida mantida por empresas insolventes aumentou 61,1% em relação a julho do ano passado para 1,20 trilhão de ienes (US$ 10,2 bilhões). A Teikoku Databank disse que a tendência provavelmente se acelerará com a aproximação do fechamento do primeiro semestre fiscal em 30 de setembro, apesar de indicações de que a economia está melhorando devido ao aumento das exportações. "A deflação e as pressões para reduzir o crédito estão próximas do limite de resistência, fazendo com que os lucros das empresas se deteriorem mais e dificultando à elas o levantamento de fundos", disse a agência. Em comparação com junho, a dívida teve alta de 71,2% enquanto os casos de falência subiram 28,2%, disse a Teikoku.