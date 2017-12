Falências e concordatas caem em agosto pela 8ª vez no ano O volume diário de falências decretadas em agosto diminuiu 48,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo estudo nacional da Serasa, empresa de pesquisas, informações e análises econômico-financeiras. O volume de requerimentos de falências em agosto de 2004 apresentou queda de 27,7% na comparação com agosto de 2003, pela média diária. De acordo com a pesquisa da Serasa, a quantidade de concordatas requeridas por dia útil, em agosto de 2004, registrou decréscimo de 44,4% em relação ao oitavo mês de 2003. Resultado no acumulado do ano O volume de falências decretadas registrou queda de 23,5% no acumulado dos oito primeiros meses de 2004 em relação ao mesmo período de 2003, segundo estudo da Serasa. A pesquisa mostra ainda que o volume de falências requeridas também diminuiu nos oito primeiros meses de 2004. No período, houve uma baixa de 26,6%. De janeiro a agosto de 2004, o volume de concordatas requeridas também apresentou decréscimo de 15,7%, na comparação com o acumulado de 2003. No caso das deferidas, houve queda de 10,7%.