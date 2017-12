Falha de comunicação afeta crédito em consignação, avalia CUT O primeiro balanço da Central Única dos Trabalhadores (CUT) sobre os três primeiros meses de operação do sistema de concessão de crédito em consignação em folha de pagamento indica que há deficiência de comunicação interna e externa entre os três agentes do sistema: bancos, sindicatos e empresas. Segundo Richard Dubois, consultor da Trevisan, responsável por conduzir o processo para a CUT, a maior parte dos envolvidos e interessados no sistema sabem que essa linha de crédito existe, mas desconhecem seus detalhes. Ficou acertado no encontro de hoje que, por meio de um processo a ser conduzido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as instituições financeiras padronizarão o sistema de divulgação das linhas de crédito, ao mesmo tempo que promoverão uma espécie de "universalização" dos termos contratuais. Um novo encontro acontecerá entre a direção da CUT e os representantes dos bancos em um prazo de 30 dias. Além disso, no início de março, a central sindical e as instituições financeiras deverão divulgar um balanço do volume de crédito concedido e a quantidade de contrato formalizados. O superintendente nacional de empréstimos da Caixa Econômica Federal, Jorge Pedro de Lima Filho, antecipou que no ano passado a instituição efetivou cerca de 700 contratos com empresas apenas no último trimestre do ano, após a publicação da medida provisória que regulamentou a modalidade de financiamento.