Falha deixa 105 mil contribuintes fora do 5º lote do IR Uma falha no sistema do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa responsável pelo processamento das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), deixou 105 mil contribuintes fora do quinto lote de restituição. A Receita Federal informou nesta terça-feira que o número de contribuintes representa 7,31% do total de 1,435 milhão de pessoas cujos nomes foram divulgados no site da Receita entre 6 e 10 de outubro. Essas pessoas terão que aguardar o sexto lote, que será pago no dia 16 novembro. A Receita informou que os valores das restituições não pagas em outubro serão corrigidos com base na taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25%), acumulada entre maio e outubro e mais 1% em novembro. Para os demais contribuintes incluídos no quinto lote, o dinheiro já está disponível nos bancos desde segunda-feira. Se você foi prejudicado pela falha no sistema da Receita, conte aqui o seu caso.