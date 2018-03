Falha deixa bolsa parada por mais de duas horas Uma falha no sistema operacional provocou um atraso de mais de duas horas na abertura dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta quarta-feira. Não funcionaram nem o pregão viva-voz nem o eletrônico. A direção da bolsa ainda não informou os motivos do problema. Apesar da falha, a Bovespa informa que o pregão de hoje irá encerrar no horário normal, às 18 horas. Os negócios com ações só foram retomados por volta das 13h20, ainda assim sem o sinal do Ibovespa à vista. A bolsa abriu sem o acompanhamento da cotação do Ibovespa, mas todos os papéis que compõem a carteira do índice estavam sendo negociados, aguardando a normalização do pregão.