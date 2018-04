Falha em programa causou problema no Selic O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, explicou, nesta segunda-feira à noite, que o problema ocorrido no Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), na última sexta-feira, foi provocado por uma falha em um novo programa que faz a ligação entre as instituições financeiras e o BC. "Este programa é como um corredor para a porta de entrada dos sistemas do Banco Central", explicou Figueiredo. Ele enfatizou que o programa foi checado inúmeras vezes durante o período de testes do Sistema de Pagamentos Brasileiro e não apresentou nenhum problema. "Tínhamos tanta segurança em relação ao programa que não fizemos nenhuma contingência para ele", disse o diretor do BC. Apesar do problema, ele enfatizou que as operações de mercado foram feitas normalmente na última sexta-feira e registradas no Selic no período de 17h30 a 23h55. "A única diferença que ocorreu foi que as operações foram liquidadas num período e registradas mais tarde", afirmou Figueiredo. Ele informou também que o BC, em função desse problema, permitiu que as instituições financeiras trabalhassem na sexta-feira com saldo negativo na conta de reserva bancária, podendo ficar acima do valor do patrimônio líquido de cada instituição. "Apesar disso, nenhuma instituição operou na sexta-feira com saldo negativo acima de um PL", disse. Ele informou também que o sistema operou normalmente nesta segunda, sem a ocorrência de nenhum problema. Figueiredo acredita que a ocorrência da última sexta-feira em nada afetou a credibilidade do SPB.