Falha em supervisão dá multa de US$ 600 mil a Citigroup A Autoridade Regulatória da Indústria Financeira (Finra, na sigla em inglês) multou o Citigroup em US$ 600 mil, afirmando que o banco fracassou em supervisionar operações complexas com ações estrangeiras que visavam minimizar parcialmente potenciais dívidas tributárias. A Finra, regulador independente das corretoras, informou que o Citigroup fracassou em supervisionar e controlar tais operações porque não tem os procedimentos para detectar e evitar as negociações entre o banco e certos clientes, e entre entidades dentro da empresa.