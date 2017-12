Falsos e-mails prometem celulares A onda de falsos e-mails sobre a distribuição de celulares grátis da Ericsson ainda não terminou. Ontem, a empresa voltou a receber ligações de internautas sobre uma suposta promoção de telefones com acesso à Internet grátis para quem repassasse a mensagem para oito pessoas. O e-mail cita a Nokia, que também estaria distribuindo celulares gratuitamente. Há cerca de dez dias, a Ericsson colocou um aviso em seu site, alertando os usuários sobre o falso e-mail que é assinado por Anna Swelund, que se intitula gerente-executiva de Promoções de Marketing da Ericsson. De acordo com a empresa, nem a promoção nem a tal Anna Swelund existem. Segundo o delegado especializado em crimes pela rede mundial de computadores, Mauro Marcelo da Silva, a falsa campanha da Ericsson pode ter surgido fora do Brasil. Silva explica que várias empresas no mundo têm sido vítimas de campanhas que acabam criando transtornos para as companhias. "Rastrear a origem desses falsos e-mails é como tentar descobrir quem inventou uma piada, praticamente impossível."