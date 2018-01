Falta de acesso ao mar custa ao Paraguai 3,8% de seu PIB A falta de um litoral marítimo gera ao Paraguai uma carga anual de 3,8% de seu Produto Interno Bruto (PIB), pelas despesas adicionais com exportações e importações, informaram fontes do setor nesta segunda-feira. "Calculamos que cerca de 3,8% do produto interno bruto afeta todo nosso comércio, importador e exportador, por nossa mediterraneidade", afirmou Ricardo Santos, presidente da Câmara de Comércio e Serviços do Paraguai. "Se houvesse menos gastos, seria possível oferecer produtos mais baratos, tanto em nível interno como externo", informou o empresário, em entrevistas a rádios locais. Segundo a Câmara, 49% dos produtos que entram e saem do Paraguai são transportados por terra, 50% por via fluvial e apenas 1% por via aérea ou ferroviária.