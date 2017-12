Falta de aço afeta produção de Nissan e Mitsubishi A Nissan Motor comunicou que reduziu sua produção doméstica em novembro, em parte devido à falta de aço em suas unidades de produção. A Mitsubishi Motor também registrou queda durante o período. A Nissan, segunda maior montadora do Japão em termos de vendas, informou que sua produção declinou 3,6% em novembro, para 113.151 veículos. O presidente e executivo-chefe da Nissan, Carlos Ghosn, afirmou no início deste mês que a companhia poderá reduzir novamente o ritmo de sua produção doméstica em março, caso o problema de fornecimento persista. A Mitsubishi Motors, por sua vez, viu sua produção encolher 13,7% em novembro, para 53.668 veículos. Contudo, a queda é inferior à registrada em outubro, de 27,8%, quando as vendas da companhia foram prejudicadas por escândalos em torno de recalls. As vendas encolheram 33,5% em novembro, após as reduções de 39,1% no mês anterior e de 48% em setembro.