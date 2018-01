Falta de credibilidade piora situação da Boi Gordo Ainda são desconhecidos os detalhes do pedido de concordata preventiva solicitado pela empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo, mas a perda da credibilidade junto aos investidores já é dada como certa. De acordo com o advogado Nelson Miyahara, que já foi procurado por muitas pessoas que têm Contrato de Investimento Coletivo (CIC) firmado com a Boi Gordo, ninguém em "sã consciência vai renovar um título com uma empresa que está em processo de concordata". Segundo o advogado, os investidores que procuraram o seu escritório estão preocupados com o recebimento do valor aplicado e com os rendimentos. A Fazenda Reunidas Boi Gordo está em sua quarta emissão de títulos e, há algum tempo, vinha apresentando problemas financeiros (veja mais informações no link abaixo). Em março, quando começaram a vencer os títulos referentes à primeira emissão, a Boi Gordo teve que pagar em dinheiro os resgates, pois a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda não tinha aprovado os novos CICs referentes à quarta emissão. Demora da CVM não é justificativa plausível A empresa alega que a demora da CVM na aprovação da reserva de subscrição de ações é um dos motivos para a sua atual dificuldade financeira, que motivou o pedido de concordata preventiva. Mas, de acordo com o advogado Miyahara, isso não é uma justificativa lógica. "Se nada atípico aconteceu, ou seja, se o gado que deveria ter sido comprado está seguro no pasto engordando, a Boi Gordo não teria razões para pedir concordata. Inicialmente, tudo indica que o problema da empresa é de má administração", afirma. Esta também é a opinião de um analista de investimentos, gestor de fundo de commodities agrícolas, ouvido pela Agência Estado. A questão é que a Boi Gordo pega dinheiro do investidor, compra animais e promove a engorda. Quando o contrato vence, a empresa já deve ter vendido o animal para garantir a devolução do dinheiro ao investidor. Ou seja: não é correto que a empresa condicione a devolução do dinheiro para um investidor antigo apenas se um novo investidor comprar seus títulos. A operação deve terminar com a venda do boi, e não com a emissão de novos títulos. O investimento em boi gordo não deve depender de expectativas. Depende apenas de comprar o animal, engordá-lo e vendê-lo a preço de mercado. Concordata depende do valor dos ativos Como o juiz da Comarca de Comodoro, no Mato Grosso, que recebeu o pedido de falência preventiva, aceitou a solicitação da empresa, a Boi Gordo deve estar em condições de cumprir algumas exigências legais. O advogado Marcos Fuchs explica que, entre elas, a empresa precisa provar que tem ativos (receitas e direitos) maiores que o passivo (despesas e obrigações). "Nesta apresentação, a empresa terá que informar detalhadamente seus ativos e, por exemplo, mostrar que eles não estão hipotecados", diz Fuchs. Para Miyahara, o juiz só deve aceitar o pedido de concordata se o ativo da empresa de fato for suficiente para arcar com o passivo apresentado no balanço. Caso contrário, segundo o advogado, o melhor seria o juiz decretar a falência direto, já que no período da concordata o equilíbrio financeiro da empresa tanto pode melhorar como pode ficar ainda mais complicado. Credibilidade zero Miyahara não está confiante em uma recuperação da empresa no período da concordata, justamente porque a credibilidade junto aos investidores foi abalada. "A situação da Boi Gordo é mais complicada do que a de uma empresa comercial que entra em concordata. Ela depende da credibilidade para garantir a entrada de recursos, pois vende contratos futuros" afirma o advogado. Ele explica que a situação de concordata de uma empresa como a Boi Gordo é muito diferente de uma empresa comercial, por exemplo, que vende eletrodomésticos, um bem real, e aumenta a entrada de dinheiro no seu caixa. No caso da Boi Gordo, a credibilidade da empresa sai prejudicada com a concordata, segundo ele, e isso dificulta a entrada de recursos - fator essencial para a recuperação da empresa. O advogado Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro, do escritório Castro, Barros, Sobral, Vidigal e Gomes, afirma que legalmente não há nenhum impedimento para que uma empresa em concordata obtenha crédito junto a instituições financeiras, como forma de aumentar a entrada de recursos. "Mas, do ponto de vista prático, será muito improvável que um banco esteja disposto a conceder créditos para uma empresa nesta situação", afirma. Investidores Até o fechamento desta reportagem, a empresa não se manifestou sobre como ficará a situação do investidor (veja mais informações no link abaixo). O que já é certo é que a empresa terá que notificar a essas pessoas como pretende honrar os resgates dos papéis. Veja na matéria seguinte o que dizem os advogados sobre esta questão.