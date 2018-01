Falta de garantias emperra PPPs, diz presidente da Abdib A Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base (Abdib) considera que as parcerias público-privadas (PPP) estão emperradas pela falta de definição das garantias para os investidores. "É fundamental que o projeto de lei ofereça garantias aos investidores, na hipótese de falta de pagamentos, e liquidez para os títulos emitidos pelos fundos que sustentarão os contratos com investidores", disse o vice-presidente da Abdib, Paulo Godoy. O objetivo das sugestões feitas ao Governo pela Abdib, segundo Paulo Godoy, é detalhar as ocasiões nas quais as garantias podem ser acionadas, oferecer mais atrativos aos investidores e conferir mais segurança ao processo de decisão. Entre as sugestões de emenda feitas pela Abdib, está o melhor detalhamento dos procedimentos quando houver situações de extinção dos contratos de parcerias, por motivo de interesse público. Para a entidade, a extinção deve ser condicionada à autorização do Legislativo e ao pagamento prévio de indenização estipulada no contrato. "Desta forma, criaremos condições de confiabilidade e credibilidade à iniciativa privada e às instituições financiadoras", alertou Godoy. A Abdib também sugeriu a possibilidade dos investimentos serem remunerados por meio de títulos públicos e privados. O objetivo é aumentar o leque de oportunidades de pagamentos ao investidor, alternativas estas que serão sempre avaliadas no momento da elaboração do edital para programas ou projetos específicos. Os contratos entre setores público e privado, segure a Abdib, devem ter mecanismos prevendo a revisão periódica da remuneração do parceiro a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos investimentos. "Essa possibilidade manterá o diálogo sempre aberto entre os parceiros a respeito de questões que possam comprometer a performance do empreendimento", afirmou Godoy. Os empresários entendem que os fundos fiduciários a serem criados no âmbito das parcerias tenham a carteira composta por, no mínimo, 30% de ativos com liquidez de mercado e que o patrimônio líquido seja avaliado por auditor independente pelo menos uma vez ao ano, de forma a garantir que o fundo tenha sempre condições de cumprir o pagamento das obrigações contratuais. A medida visa manter a relação entre as garantias prestadas e as obrigações assumidas pela administração pública nos contratos de parcerias.