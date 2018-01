Falta de progresso ameaça próxima reunião da OMC A se julgar pelo progresso das negociações nos últimos meses, o fantasma do fracasso de uma reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) volta a atormentar os negociadores. Depois do sucesso da IV Reunião Ministerial de Doha (Catar), que lançou uma nova rodada multilateral de negociações comerciais em 2001, ninguém faz questão de lembrar do desastre que foi a III Ministerial, realizada em 1999, em Seattle (EUA). Ali, não só os ministros falharam em fazer um acordo, como nasceu com força total o movimento antiglobalização. O embaixador Valdemar Carneiro Leão, chefe do Departamento Econômico do Itamaraty e um dos principais negociadores do Brasil na OMC, acredita ser um grande desafio para os 144 países negociadores chegar à V Ministerial, em Cancún (México), no fim do ano, com um mandato claro sobre o que e como serão as negociações multilaterais em sua fase final. "Não podemos negar que as coisas caminham, mas em áreas importantes, como agricultura e assuntos de interesse dos países em desenvolvimento, sobretudo questões de implementação, que inclui antidumping, o progresso é extremamente lento", afirma. "Hoje, nossa avaliação do processo está longe de ser otimista", diz. Não se trata de uma avaliação exclusiva dos negociadores brasileiros. O próprio diretor-geral da entidade, Supachai Panitchpakdi, vem advertindo os negociadores que os progressos acontecem de forma desigual e muito mais lento do que se podia esperar. "Não podemos ir para Cancún com uma agenda sobrecarregada de questões não resolvidas", disse em seu último discurso ao Comitê de Negociações Comerciais. E admitiu que poderá fazer contatos bilaterais com os negociadores, uma forma de pressioná-los na busca por propostas de consenso. Na atual fase, os grupos discutem os métodos e as modalidades da negociações. Modalidades são as formas pelas quais serão atingidos os objetivos da Rodada Doha. Por exemplo, como acontecerão as negociações em cada grupo, de que forma os produtos e serviços serão liberalizados, quais estarão incluídos, como será a lista de ofertas, a tarifa-base para desgravação etc. Os métodos e as modalidades definem os parâmetros para o acordo comercial, previsto para estar pronto em 1º de janeiro de 2005. As negociações de métodos e modalidades começaram em 26 de março de 2002. Pelo cronograma, um acordo deveria ser alcançado até 31 de março deste ano para agricultura. Entre o fim de março e o final de maio de 2003, devem estar prontas as fórmulas de negociação também em serviços, acesso a mercado para produtos não-agrícolas e resolução de controvérsias. Mas o próprio diretor-geral da OMC tem destacado, em todos os seus pronunciamentos, que as posições de algumas delegações ainda não estão claras e que os negociadores devem parar de esperar que os outros se movam primeiro. Supachai defende que o sucesso da V Ministerial da OMC, no último trimestre deste ano, é fundamental para alavancar o comércio mundial, que tem estado praticamente estagnado.