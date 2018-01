Falta de sintonia no debate sobre metas de superávit Em declarações desencontradas, na terça-feira, integrantes da equipe econômica mostraram falta de sintonia no debate sobre a possibilidade de o governo flexibilizar as metas de superávit primário - a economia feita para garantir o pagamento dos juros da dívida pública - para expandir os investimentos em infra-estrutura. Enquanto o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou a intenção de ampliar de 0,2% para 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) o volume de recursos reservados para as obras do Projeto Piloto de Investimentos (PPI) em 2007, o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, desdenhou a proposta em entrevista na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. "Desconheço esse assunto. A única coisa que conheço é que na proposta de Orçamento para 2007 o PPI está em 0,2% do PIB", afirmou Kawall, acrescentando uma outra opinião bastante forte: "Simplesmente aumentar o PPI não seria a melhor maneira de alavancar o crescimento econômico". O PPI nasceu de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2004. Esse acordo permitiu ao governo brasileiro não computar os investimentos selecionados no PPI como despesa primária. Isso porque, na opinião dos técnicos, esses investimentos não eram despesas como as outras, já que teriam potencial para estimular o crescimento do País e, assim, contribuir no médio prazo para a redução do nível de endividamento público como proporção do PIB. Mas o uso do PPI pode, em tese, resultar num superávit primário menor do que a meta. Na terça, pouco depois de conhecer as declarações de Kawall pelo terminal da Broadcast (notícias on line da Agência Estado), Mantega desceu de seu gabinete, no Ministério da Fazenda, para esclarecer que o governo está mesmo estudando a possibilidade de destinar mais R$ 6,8 bilhões do Orçamento de 2007 para as obras do PPI. Mas disse que a proposta está associada a outras medidas do pacote fiscal em análise na equipe econômica. "Não serão ações isoladas. A elevação do PPI será integrada com o programa de ajuste fiscal", afirmou o ministro. Como exemplo, Mantega disse que a elevação dos investimentos deve ser compensada por medidas de controle dos demais gastos do governo. Esse plano só deverá ficar pronto para ser anunciado por volta de 15 de dezembro. A confusão surgiu porque, durante a manhã, o relator do Orçamento de 2007, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), anunciou que tinha discutido com a equipe econômica, na véspera, a possibilidade de ampliar as verbas do PPI. "O Brasil não está mais dependente do FMI. Não precisamos manter esse nível de superávit", justificou o relator. Segundo Mantega, ainda não está definido se o governo vai mesmo utilizar o PPI para reduzir o superávit primário, que corresponde a diferença entre receitas e despesas do governo reservada para pagamento de juros da dívida pública. O governo Lula nunca precisou usar essa "brecha fiscal" para cumprir a meta de superávit primário, fixada em 4,25% do PIB desde 2003. Em parte, isso aconteceu porque o volume de investimentos do PPI efetivamente realizados manteve-se bastante baixo até meados deste ano. Dos R$ 5,9 bilhões reservados nos Orçamentos de 2005 e 2006 para o PPI, não mais do que R$ 2,2 bilhões foram gastos até julho. A partir de agora, entretanto, a expectativa da equipe econômica é que os projetos em curso passem a canalizar mais recursos e, dessa forma, afetem o resultado primário. A questão, então, é se o governo fará uso da prerrogativa que lhe garante excluir esses investimentos do cálculo oficial do superávit ou se vai compensá-los com corte em outras despesas.