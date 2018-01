Falta gás para a operação plena de termelétricas O teste sobre a disponibilidade de gás natural para as usinas termelétricas, realizado neste mês, confirmou o alerta feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no final de novembro: falta gás para que as usinas possam gerar energia a plena carga. Dados preliminares mostram que as 13 usinas termelétricas nas quais foi feita a checagem deixaram de gerar 2.700 MW médios nos 12 dias do teste, realizado entre 11 e 22 de dezembro. O número é próximo do déficit que havia sido apontado pela Aneel no mês passado, de 2.888 MW médios. O resultado levou o governo a reagir. Em portaria publicada no Diário Oficial, o Ministério de Minas e energia determinou que as usinas que participaram do levantamento apresentem uma nova planilha de custos de geração. A intenção é saber se, cobrando mais pela energia, as usinas que não têm contrato firme de fornecimento de gás conseguiriam viabilizar a compra do insumo para, então, ampliar a geração elétrica. A portaria estabelece que as usinas terão até 10 de janeiro para apresentar ao governo "todos os parâmetros necessários para o cálculo da respectiva garantia física de energia". Isso significa que, a partir da nova planilha, as usinas terão de definir quanto de energia conseguiriam gerar, efetivamente, mesmo que a um custo maior. Após apresentar esses dados, elas terão de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com a Aneel e se comprometer a gerar a energia que declararam ser possível produzir com o novo preço. Caso alguma usina deixe de entregar a energia que declarou, sofrerá penalidades, ainda não divulgadas pelo governo. Segundo o balanço preliminar do teste realizado neste mês, as 13 usinas participantes do acompanhamento deveriam ter gerado 4.846 MW médios, mas geraram apenas cerca de 2.146 MW médios durante a checagem. A Aneel pretende retirar essa energia não gerada do planejamento do setor elétrico, o que pode aumentar, no mercado, a percepção de risco de um apagão nos próximos anos - e isso preocupa o governo. A Petrobras, principal fornecedora de gás para as termelétricas, disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda está analisando os resultados do levantamento e que, por isso, não iria se pronunciar.