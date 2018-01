Falta informação sobre restrições de passagens São comuns as histórias de viajantes que perdem o avião ou o ônibus e têm de pagar multas elevadas ou até perdem a passagem. Muitas vezes, o consumidor só fica sabendo dos prazos de reembolso e restrições das passagens aéreas e rodoviárias tarde demais. Antes de comprar a passagem, o viajante precisa estar ciente de todos os seus direitos e deveres. A técnica da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado governo estadual -, Cláudia Ogata, aconselha o passageiro a sempre questionar as empresas aéreas e agências de viagens sobre as restrições. "As passagens aéreas têm uma série de restrições. Principalmente, as promocionais", alerta. Cláudia alerta que as empresas aéreas falham na hora de repassar aos consumidores as informações completas sobre as restrições, reembolso e direitos do passageiro. A técnica do Procon-SP lembra que o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o consumidor tem direito à informação clara e objetiva dos serviços prestados. "O consumidor que tiver dúvida sobre os seus direitos ao comprar a passagem deve questionar a empresa aérea", avisa Cláudia Ogata. O presidente da Associação de Vítimas de Atrasos Aéreos (AVAA), Luiz Antônio de Oliveira Mello, recomenda ao consumidor a compra de passagens aéreas apenas nas lojas das companhias aéreas ou em agências de viagens filiadas à Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav). "O consumidor deve tomar cuidados com golpes de vendas de passagens falsas pela Internet ou por telefone", avisa. Luiz Antônio também aconselha atenção às restrições das passagens aéreas. "Na compra de passagens com preços promocionais, o consumidor deve ficar atento aos prazos de validade do bilhete", alerta. Ele também afirma que as empresas não informam corretamente o consumidor sobre seus direitos e também sobre as restrições das passagens. Para pedir o reembolso, o consumidor deve se dirigir à loja da companhia aérea ou à agência de viagem onde realizou a compra. Confira nos links abaixo dicas para a compra de passagens de viagem e as taxas de reembolso e restrições para compra de bilhetes aéreos e rodoviários.