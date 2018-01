Falta proteção para o acionista minoritário O mercado acionário brasileiro tem sido alvo de críticas pela forma como trata os acionistas minoritários. Para os analistas, falta transparência na divulgação de dados das empresas. Trata-se de uma situação que prejudica o acionista minoritário, deprecia o valor das empresas brasileiras e encarece o capital quando as companhias vão buscar dinheiro no mercado para financiar seus investimentos. Este é um dos motivos que fazem as Bolsas brasileiras terem menor importância do que seu potencial, no mercado internacional. Pior para o Brasil, que fica com um mercado mais sujeito às oscilações do humor do investidor internacional. Os analistas reforçam que não é apenas o investidor que perde com isso. A falta de proteção faz com que as ações locais tenham seus preços reduzidos. Ou seja: os papéis brasileiros ficam relativamente mais baratos que os das companhias estrangeiras. Em seminário realizado pelo Ibmec - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o professor da Universidade de Harvard, Florencio Lopez-de-Silanes, destacou ao editor Alcides Ferreira que as empresas estão preferindo realizar suas captações nos Estados Unidos, onde os mercados são mais regulamentados. Lá, como o investidor é mais protegido, ele paga mais caro pelos papéis. Para as empresas brasileiras, esta situação não é boa. A falta de transparência na divulgação de informação das companhias aumenta o risco do investimento. Isso é, os acionistas temem uma eventual expropriação - caso a empresa manipule seus números e cause perdas aos minoritários. Com maior risco, o custo para captar recursos no mercado, via emissão de ações, fica mais elevado. Na mecânica do mercado, quando um investidor exige retorno maior, na prática faz isso pagando menos pelas ações, seja na emissão primária - quando a empresa lança papéis no mercado - ou nos negócios secundários, realizados em bolsas. Esse efeito acaba reduzindo o tamanho do mercado de capitais, pelo valor mais baixo das ações e também porque menos empresas se sentem atraídas a lançar papéis no mercado. Florencio Lopez-de-Silanes destaca que este quadro negativo indica claramente que empresas e acionistas podem se beneficiar de regras mais rígidas de proteção a investidores. Lopez-de-Silanes, por outro lado, também não defende as compensações dadas aos investidores minoritários, como os dividendos mínimos. Ele lembra que os balanços sempre podem ser manipulados, reduzindo o lucro, relata o editor Alcides Ferreira. E, na pior das hipóteses, a companhia pode ter prejuízo e, portanto, o direito adicional deixa de fazer sentido.