Faltam celebridades no Fórum Econômico Mundial Aonde foram todas as celebridades? Após anos atraindo os holofotes no Fórum Econômico Mundial de Davos, personalidades como Sharon Stone e Angelina Jolie não estão à vista. Mas o rock´n roll ainda tem seus representantes. O líder da banda irlandesa U2, Bono Vox, deve chegar na cidade suíça na sexta-feira para discutir a África com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e outros representantes. O cantor Peter Gabriel também freqüentará alguns seminários. Mas, além deles, a lista de celebridades está fraca em Davos. O fundador do evento, Klaus Schwab, presidente-executivo do fórum cuja meta nada mais é do que moldar a agenda global, minimiza a questão. "Nós convidamos o que você chama de ´estrelas´ somente nos anos anteriores porque elas eram relevantes para um tópico muito específico", disse ele a repórteres na quarta-feira. "Este ano não sentimos a necessidade de tal acelerador multiplicador da mensagem".