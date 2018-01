Faltam moedas no Brasil A rejeição do brasileiro às moedas é um problema enfrentado pelo Banco Cental (BC) em períodos em que elas desaparecem do mercado. Levando em conta que o País tem uma população estimada de 170 milhões, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cada brasileiro teria em seu poder 34,3 moedas, de vários valores. Volume suficiente se todas fossem colocadas em circulação, mas muitos as deixam num cofre, bolsa ou canto qualquer da casa. Para o chefe do Departamento do Meio Circulante do BC, José dos Santos Barbosa, a estabilidade do real fez com que as pessoas utilizassem mais as moedas. Ele reconhece, no entanto, que ainda persiste uma memória da cultura inflacionária, daqueles que deixam as moedinhas de lado. De qualquer forma, diz Barbosa, é real a necessidade de novas moedas, principalmente porque a nova série - colorida - é mais adequada e similar a modelos que existem em outros países, a exemplo dos Estados Unidos. Metrô cria promoção para arrecadar moedas A falta de moedas nos caixas da Companhia do Metropolitano de São Paulo levou a empresa a unir-se à Nossa Caixa e criar uma campanha para solucionar o problema. Quem deixar mais de 50 moedas nos postos de troca instalados nas estações Sé e Itaquera leva o equivalente em cédulas e ainda ganha brindes como bonés e canetas. A iniciativa movimentou R$ 150 mil no primeiro mês de atividade. Os postos de troca estarão abertos até 31 de janeiro. "Até lá, esperamos que o Banco Central coloque mais moedas em circulação", diz o diretor de Operações do metrô, Decio Tambelli. Enquanto isso, a empresa vai contabilizando os prejuízos. Metade das 228 máquinas de venda de bilhetes estão paradas por falta de troco. Escassez de moeda cria mercado clandestino em feiras livres A escassez de moedas de 5 e 10 centavos em circulação fez surgir em algumas feiras livres de São Paulo um comércio paralelo de dinheiro. Feirantes preocupados em não deixar seus fregueses sem troco compram clandestinamente lotes de R$ 96 em moedas, pagando R$ 100 em notas. O negócio também pode ser feito com cheques, mas nesse caso é necessário desembolsar mais R$ 5. Segundo o comerciante Flávio Giorgetti, a compra de dinheiro é prática comum em várias feiras, mas ninguém sabe de onde vêm essas moedas. Giorgetti conta que os bancos também fazem troca, mas o sistema não interessa aos feirantes. "Para a gente conseguir lotes de 10 centavos é preciso levar valores acima de R$ 50. Aí, é muita moedinha." De acordo com ele, uma das vantagens do comércio paralelo é que o comprador pode escolher a quantidade de cada tipo de moeda. Alguns comerciantes adotam alternativas para não recorrer à compra de dinheiro. O comerciante Roberto Yara, por exemplo, resolveu arredondar os preços de suas mercadorias.