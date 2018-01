Faltam US$ 3 bilhões para balança atingir meta do governo A balança comercial brasileira fechou o mês de novembro com superávit de US$ 3,194 bilhões e passou a acumular resultado positivo de US$ 41,074 bilhões. Ou seja, se no próximo mês a balança comercial repetir o desempenho de novembro, o saldo comercial do País alcançará a meta do governo para o ano, de US$ 44 bilhões. Apesar da boa notícia, os números mostram também que o saldo da balança em novembro foi o menor desde maio deste ano. Com os números de novembro, os resultados da balança comercial bateram todos os recordes no acumulado do ano, de acordo com o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Meziat. A má notícia, levando-se em conta a formação do saldo comercial, é que as importações estão crescendo mais do que as exportações. No acumulado do ano, as exportações somaram US$ 125,236 bilhões, 16,6% acima do resultado do mesmo período do ano passado. Já as importações foram de US$ 84,162 bilhões, um aumento sobre igual intervalo de 2005 de 25,6%. Ou seja, bem acima das exportações. O saldo comercial no acumulado do ano, de pouco mais de US$ 41 bilhões, também é recorde. No mesmo período do ano passado, estava em US$ 40,379 bilhões. Outro resultado histórico foi o da corrente de comércio (exportações mais importações) que acumulou US$ 209,398 bilhões. Meziat afirmou que a meta de exportações para o ano, que é de US$ 135 bilhões, "está praticamente garantida". Para as importações, a perspectiva de Meziat é que elas ultrapassem a marca de US$ 100 bilhões no ano que vem. Ele ressaltou que a maior parte das importações é de matérias-primas e a segunda maior categoria de uso de importações, em valores, é de bens de capital. "São duas categorias que indicam insumos para a indústria brasileira e ampliação da capacidade produtiva", declarou. Mês de novembro Tomando por base apenas o mês de novembro, as exportações somaram US$ 11,866 bilhões - valor recorde para estes meses -, e as importações, US$ 8,672 bilhões. A média diária de importações em novembro ficou em US$ 433,6 milhões, batendo recorde histórico, que era de outubro deste ano, quando ficou em US$ 416,4 milhões. A média diária de exportações em novembro ficou em US$ 593,3 milhões. As vendas no mês passado se expandiram para todos os principais blocos econômicos em relação a outubro, com exceção da Ásia (-0,2%) e Estados Unidos (- 0,3%). Houve crescimento de 19,9% nas vendas para a União Européia e de 19,5% para o Mercosul. Os maiores crescimentos proporcionais foram para Oriente Médio (82,5%), Europa Oriental (38,1%) e África (28%). A corrente de comércio (exportações mais importações) no mês passado foi de US$ 20,538 bilhões, um recorde para meses de novembro. No acumulado do ano, a corrente de comércio está em US$ 209,398 bilhões. Na última semana de novembro, de 27 a 30, a balança comercial teve superávit US$ 488 milhões, fruto de exportações de US$ 2,162 bilhões e de importações de US$ 1,674 bilhão.