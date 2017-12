Fama Investimentos recomenda ações O analista Fábio Alperowitch, da Fama Investimentos, recomenda a compra de quatro ações da chamada segunda linha, para investidores de longo prazo: Ferbasa, Magnesita, Avipal e Politeno. Para Alperowitch, a demanda por esse tipo de ação, caracterizada pelo baixo número de negócios, deve aumentar. O analista citou alguns eventos recentes para justificar sua expectativa. Um deles é a redução da quantidade de ações com preços baixos no mercado, em função da alta do ano passado no mercado de capitais. Dessa forma, a segunda linha passou a ser uma alternativa. Além disso, o analista lembrou da saída do recibo dos papéis da cisão da Telebrás do Índice Bovespa, que concentrava os investimentos (veja link abaixo). Segundo o analista, as ações da segunda linha resistiram à queda dos últimos meses, quando o mercado brasileiro esteve acompanhando as perdas do índice Nasdaq. Ele ressaltou que essas ações não seguem passo a passo as oscilações do mercado e, portanto, são mais estáveis. No entanto, alertou ele, quando a Bolsa sobe, esses a papéis acompanham, mas não com a mesma intensidade. Pelos cálculos de Alperowitch, Ferbasa, Magnesita, Avipal e Politeno devem trazer rendimentos próximos ou superiores a 100% no longo prazo. Avipal Segundo ele, a companhia Avipal pode demorar um pouco mais para apresentar os rendimentos previstos. Alperowitch comentou que o setor de alimentos não está em um momento favorável. O preço do frango está muito baixo no mercado, o que pressiona as margens da Avipal. O analista ressaltou, entretanto, que quando o cenário melhorar, os resultados vão aparecer rápido. Ele afirmou que a empresa investiu muitos nos últimos tempos em modernização e redução nos custos. Com isso, disse, a Avipal conseguiu uma recuperação de margens. Ele estabeleceu um preço-alvo de R$ 6,92 para as ações da companhia, o que representa um potencial de valorização de 190%. Ferbasa e Magnesita A Ferbasa produz ferro-cromo, matéria prima para fabricação do aço-inox. Alperowitch prevê uma aumento na demanda desses produtos, por conta de um aquecimento na economia. O preço-alvo para o papel ficou em R$ 154,50, o que significa um oportunidade de aumentar os rendimentos em 141,40%. As boas perspectivas para o setor siderúrgico também motivam a recomendação de Magnesita. A empresa produz refratários que são usados no revestimentos dos alto-fornos das companhias de siderurgia. Como o mercado está prevendo um aumento na produção interna de aço, o analista disse que a Magnesita vai se beneficiar. Ele destacou que as ações, atualmente, representam apenas 48% do valor patrimonial da companhia. De acordo com o preço-alvo projetado de R$ 8,60, existe a possibilidade de ampliação de ganhos de 134,97%. Politeno O setor petroquímico também teve a sua vez entre as escolhas do analista, com Politeno. A companhia, segundo Alperowitch, deve trazer bons resultados, impulsionados pela alta do petróleo. Além disso, ele chamou a atenção para o fato de a empresa estar pouco endividada. Alperowitch também acredita que a reestruturação no setor petroquímico, que está prestes a acontecer com a venda da Copene, deve beneficiar a companhia. Pelo preço-alvo projetado pelo analista de R$ R$ 16,09, há um potencial de alta de 82,8% para os papéis da Politeno.