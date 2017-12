Família argentina precisa de US$ 274,73 para não ser pobre O argentino precisa de mais dinheiro que o brasileiro para não cair na linha da pobreza. É isso o que aponta cálculo realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), mostrando que, na Argentina, uma "família tipo" - composta por pai, mãe e dois filhos - necessita receber por mês a quantia de pelo menos 848,92 pesos, aproximadamente US$ 274,73 (3,09 pesos por cada dólar), para não ser pobre. Esse é o valor da cesta básica argentina que reúne os alimentos, roupas e serviços necessários. No Brasil, até o dia 24 de fevereiro último, essa cifra era de R$ 209,52 (em torno de US$ 99,77). A cesta básica total (CBT) da Argentina aumentou 0,63% em fevereiro passado, puxada pela alta de 1,10% nos preços dos produtos que compõe a cesta básica alimentária(CBA). Este indicador, que mede o índice de indigência no país, custa, atualmente, 393,02 pesos (US$127,19). De acordo com estimativas do economista Abel Viglione, da Fundação de Investigações Econômicas Latino-americanas (Fiel), por cada ponto de aumento da inflação, cerca de 150 mil pessoas caem na pobreza. Os que já são pobres caem na indigência. Acordos Foi por conta disso que o governo argentino decidiu firmar acordos setoriais para controlar os preços pelo período de um ano. Os pobres representam 38,5% da população argentina, estimada em pouco mais 36,2 milhões de habitantes, enquanto que os indigentes, 9,5%. No primeiro bimestre de 2006, a cesta básica subiu 2,1% comparado com igual período de 2005, enquanto que a inflação acumulada foi de 1,7%.