Família de vítima do vôo 3054 abre processo contra TAM nos EUA A TAM será processada na Justiça do Estados Unidos pela família de uma das vítimas estrangeiras do vôo 3054, que explodiu há duas semanas após uma tentativa frustrada de pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo comunicado divulgado à imprensa nesta terça-feira, os advogados Steven Marks e Ricardo Martinez-Cid, especializados em casos semelhantes, entraram com uma ação judicial em um tribunal na Flórida para representar a família do peruano Ricardo Tazoe. O passageiro, de 35 anos, tinha cidadania norte-americana e morava em Miami. "A partir das provas coletadas até aqui, está claro que a TAM sabia que havia problemas com a aeronave", disse Marks no comunicado. "O reversor direito do avião estava desativado antes do vôo... e, se estivesse operante, poderia ter evitado esse acidente", acrescentou. De acordo com o comunicado, a empresa brasileira será processada por negligência de sua equipe de pilotos e de manutenção. A Airbus, fabricante da aeronave, também está entre as partes acusadas. Marks e Martinez-Cid já representam diversas famílias de vítimas do vôo 1907, da Gol, que colidiu com um jato Legacy e caiu no norte do Mato Grosso no final do ano passado. A TAM informou, via assessoria de imprensa, que ainda não foi notificada oficialmente da ação judicial. A empresa aérea afirma que já iniciou o processo de indenização das famílias. (Por Silvio Cascione)