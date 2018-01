Família tenta suspender cremação de Alcântara Machado A família do empresário Caio Alcântara Machado pediu nesta tarde à juíza Ivana David Obiero para que seja suspensa a cremação do corpo do empresário, morto ontem aos 77 anos. A família suspeita que Alcântara Machado tenha sido envenenado e quer a preservação do corpo para que os peritos do Instituto Médico Legal façam exames.