Famílias com renda de até R$ 400 gastam mais do que ganham As famílias brasileiras com rendimento até R$ 400 gastam mais do que ganham. A informação consta a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - 2002-2003, divulgada hoje pelo IBGE. A despesa média mensal das famílias com renda média mensal de até R$ 400 ficou em R$ 454,70. Segundo o gerente de Pesquisas Básicas da Coordenação de Índice de Preços do instituto, Edilson Nascimento da Silva, normalmente, quando pesquisadas, as famílias com poder aquisitivo baixo nem sempre lembravam exatamente quanto ganham, pois há muitas referências aos chamados "bicos" ou trabalhos informais - o que dificultou a contabilidade, com precisão, da renda total da família. Em contrapartida, estas famílias sabem com mais exatidão quanto gastam. Mas o técnico observou que, mesmo com este cenário, há neste valor de despesa mensal "um certo nível de endividamento". A pesquisa informa ainda que as famílias com renda média mensal entre R$ 2.000 e R$ 3.000 têm despesa média mensal de R$ 2.450. Já nas famílias com renda média mensal acima de R$ 6.000, a despesa média mensal fica em R$ 8.721,91.