Famílias do DF têm maior despesa média mensal, diz IBGE As famílias do Distrito Federal são as que têm a maior despesa média mensal do País. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - 2002-2003, divulgada hoje pelo IBGE, as famílias de DF gastam em média R$ 3.195,21 mensal. Para se ter uma idéia de comparação, a despesa média mensal da família do brasileiro é de R$ 1.778,03, de acordo com a mesma pesquisa. Segundo o gerente de Pesquisas Básicas da Coordenação de Índice de Preços do instituto, Edilson Nascimento da Silva, isso se deve ao fato de que produtos e serviços naquela cidade são mais caros quando comparados a outros grandes centros. Em segundo lugar na despesa média mensal do País, por unidades de Federação, ficou o Rio de Janeiro, com R$ 2.343,45, seguido por São Paulo, com R$ 2.337,17. Segundo o instituto, a região Sudeste ficou com o maior valor de despesa média mensal entre as regiões, de R$ 2.163,09, seguida pelas regiões Sul (R$ 1.912,48); Centro-Oeste (R$ 1.756,68); Norte (R$ 1.292,13) e Nordeste (R$ 1.134,44). A pesquisa mostrou ainda que a despesa média mensal do setor rural é menos da metade da despesa registrada no setor urbano. Na família do setor urbano, a despesa média mensal ficou em R$ 1.941,88. Já no setor rural, este valor ficou em apenas R$ 867,45.