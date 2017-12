Famílias e estoques impulsionam PIB da zona do euro

LONDRES - A alta dos estoques e os maiores gastos das famílias foram as principais forças motrizes por trás do crescimento econômico da zona do euro no terceiro trimestre, compensando o impacto negativo do comércio.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo e avançou 1,6% na comparação anual, de acordo com dados revisados da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Os números confirmaram as estimativas preliminares, divulgadas no mês passado, e vieram em linha com a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.

O consumo das famílias acrescentou 0,2 ponto percentual ao resultado final do terceiro trimestre e os estoques, outro 0,2 ponto percentual. Os gastos do governo também ajudaram com 0,1 ponto percentual, mas o comércio internacional subtraiu 0,3 ponto percentual, com as importações crescendo muito mais do que a das exportações.