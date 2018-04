Fannie Mae registra prejuízo de US$ 58 bi em 2008

A gigante hipotecária americana Fannie Mae informou nesta quinta-feira, 26, que em 2008 teve prejuízo de US$ 58,7 bilhões, frente às perdas de US$ 2 bilhões registradas um ano antes, e pediu ao governo US$ 15,2 bilhões para enfrentar a crise. Veja também: Bancos dos EUA têm 1º prejuízo trimestral desde 1990 Governo inclui mais US$ 250 bi em orçamento para salvar bancos Obama pedirá em orçamento US$ 200 bi para guerras dos EUA Orçamento deve ter déficit de US$ 1,75 trilhão, o maior desde 1945 As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Só no quarto trimestre do ano, a Fannie Mae perdeu US$ 25,227 bilhões (US$ 4,47 por ação), que se somaram aos quase US$ 29 bilhões de prejuízo nos três meses anteriores. "Achamos que as condições do mercado que contribuíram para nossas perdas líquidas de todos os trimestres de 2008 podem continuar e até piorar em 2009", advertiu em comunicado a firma. Nesse sentido, a empresa explicou que, caso a recessão econômica continue, haverá ainda mais mutuários que não poderão pagar suas dívidas, o que aumentará a inadimplência e as execuções, intensificando o barateamento dos imóveis.