Fanta agora tem sabor morango A Coca-Cola volta a investir na diversificação de sua segunda marca mais famosa no Brasil, a Fanta. Este mês, o refrigerante ganha o sabor morango. No ano passado, a Fanta havia aumentado seu leque de opções ao criar os sabores citrus e maçã, além dos tradicionais laranja e uva, criando o slogan ?Fanta libera sabores?. A estratégia da fabricante é a de atender aos pedidos dos adolescentes, o principal público da Fanta. Segundo pesquisa da Coca-Cola, 99% dos jovens entrevistados querem experimentar novos sabores no balcão regularmente. A empresa se baseia nas vendas para apostar na Fanta. Os dois sabores lançados no ano passado já são 13% da marca no mercado nacional. O sucesso dessas novidades, as mudanças de embalagens das fantas laranja e uva e os lançamentos desses dois sabores nas versões light, deram à Fanta um crescimento de 17% no volume de vendas em relação a 2001. ?Agora decidimos pelo morango porque ele é muito bem aceito pelo consumidor brasileiro de uma forma geral?, diz Fernando Mazzarolo, vice-presidente de marketing da Coca-Cola. Desde 1964 A Fanta chegou ao Brasil em 1964, no sabor laranja. Em 1971 foi a versão uva. Limão e guaraná entraram e saíram do mercado. O nome Fanta vem de ?fantástico?, escolhido por um executivo de origem alemã da Coca-Cola, Max Keith, no início dos anos 40, para substituir o refrigerante americano na Alemanha, devido às dificuldades de importação da época.