FAO aprova reforma de US$ 42,6 milhões para crescimento

Uma conferência especial dos países-membros da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) aprovou neste sábado, 22, um plano no valor de US$ 42,6 milhões a fim de permitir uma "reforma com crescimento" nos próximos três anos. A declaração emitida após a reunião destes dias da conferência da FAO, que reúne 191 países-membros, explica que cerca da metade dos fundos, US$ 21,8 milhões "serão utilizados no próximo ano para conseguir uma melhor administração da FAO". O plano "permitirá à FAO se equipar melhor para enfrentar os desafios cruciais na redução da fome e da pobreza, na alta dos preços dos alimentos, na mudança climática, na bioenergia e no impacto da atual crise financeira sobre a agricultura". "Este plano marca um caminho ambicioso para a renovação da FAO", disse o diretor-geral, Jacques Diouf, que acrescentou que se produzirá "uma revisão radical" da forma como esta organização da ONU trabalha. Isso incluirá reformar os procedimentos financeiros e reorganizar as estruturas na sede central e no terreno, o que trará "mudanças na hierarquia e na gestão dos recursos humanos", acrescentou Diouf.