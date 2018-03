Farmacêutica Merck triplica os lucros no último trimestre

A farmacêutica americana Merck informou nesta quinta-feira, 22, que alcançou lucro líquido de US$ 3,424,3 bilhões no trimestre passado, o triplo de um ano atrás, e sua receita aumentou 2% no período. No acumulado dos nove meses do ano, a companhia obteve lucro líquido de US$ 6,405,6 bilhões, um acréscimo de 4% na comparação com o mesmo período de 2008.

O ganho por ação nos nove primeiros meses do ano chegou a US$ 3,03, comparado com os US$ 2,85 alcançados há um ano, explicou em comunicado de imprensa. Nos últimos três meses conquistou um ganho de US$ 1,61 por ação, frente aos US$ 0,51 do terceiro trimestre de 2008, quando obteve um lucro US$ 1,092,7 bilhão.

O faturamento no trimestre passado aumentou US$ 6,049,7 bilhões, frente a US$ 5,943,9 bilhões em igual período de 2008, chegando a US$ 17,334,8 bilhões nos nove primeiros meses do ano, porém 3% a menos que no mesmo período de 2008.

Além disso, a companhia informou que prevê um ganho por ação entre US$ 3,69 e US$ 3,89 no final do ano e reafirmou as previsões anteriores de receita, entre US$ 23,200 bilhões e US$ 23,700 bilhões.

Com relação ao processo de aquisição da farmacêutica Schering-Plough, revelou que as negociações avançam segundo o previsto e a conclusão da transação deve sair até o final do ano.

Merck lembrou que durante o trimestre passado os acionistas de ambas as companhias aprovaram a operação de forma majoritária e detalhou que, até que a operação esteja concluída, as duas empresas seguirão trabalhando de forma independente.

As ações da farmacêutica, que faz parte do índice Dow Jones Industrial na Bolsa de Nova York, caíram hoje 2,68% pouco após a abertura do pregão e eram negociadas a US$ 31,81, embora tenham se valorizado ao longo do ano em 4,61%.