Farmácia exclusiva de genéricos é inaugurada hoje Na cidade de São Paulo, será inaugurada hoje uma farmácia que comercializará exclusivamente remédios genéricos, a segunda desse tipo em todo o Estado. Atualmente, o mercado vende cerca de 70 genéricos. Apesar da procura da população, menos da metade dos médicos tem receitado esse tipo de remédio. No entanto, se a pessoa trouxer receita com medicamento de marca, o farmacêutico pode substituí-lo por um genérico. A farmácia que só venderá genéricos, localizada na Avenida São João, número 541, no centro da cidade, será inaugurada às 11 horas e contará com a presença do ministro da Saúde, José Serra. Esta semana, a farmácia vai funcionar até meia-noite e, a partir da próxima semana, 24 horas por dia.