Farmácias apostam nos produtos de marca própria As grandes redes de farmácia do estado de São Paulo estão comercializando produtos com marca própria. Velha estratégia utilizada pelos supermercados, estes produtos agora estão espalhados pelas prateleiras da Farmais, Drogasil, Drogaria São Paulo e Droga Raia. E com uma grande vantagem: custam até 30% menos que os similares de marca. A linha de produtos com marca própria já é extensa. Nas farmácias, pode-se encontrar produtos chamados de oficinais ou farmácia básica (mercúrio cromo, água oxigenada, água boricada, soro fisiológico e bicarbonato de sódio), produtos para crianças (lenço umedecido, creme contra assaduras, fraldas e cotonetes) e até linha de higiene pessoal e cosméticos (condicionadores, xampus, pentes, escovas, loções de limpeza, protetores solares e cremes). Pioneira no mercado paulista, com produção ativa desde 1992, a Droga Raia só trabalha com produtos de farmácia básica e chega a vender 20 mil unidades de seus produtos por mês. O gerente comercial da rede, Rui de Sá Teles, disse que a política de lançar produtos de marca próprias precisa ser bem estudada, pois um produto de má qualidade pode sujar o nome da empresa junto ao consumidor. "Esses produtos servem para reforçar o conceito da marca no cotidiano dos clientes", ressalta Rui. A Farmais é a rede que possui mais produtos disponíveis do mercado num total de 34 itens. O gerente de marketing da empresa, Nelson Tachibana, disse que a empresa chega a vender 140 mil produtos com marca própria por mês. Apesar das boas vendas mensais, ele diz que ainda é difícil concorrer com os produtos de marca por causa do marketing das grandes marcas. Abrafarma diz que produtos de marca própria são 30% mais baratos A grande vantagem dos produtos de marca própria é que são vendidos 30% mais barato. Segundo o presidente do conselho deliberativo da Associação Brasileira das Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Deusmar Queirós, os preços mais baixos são explicados pela isenção do custo embutido na marca e na propaganda do produto.Ainda não existem estudos sobre a fatia que estes produtos ocupam no mercado, mas em algumas redes o lucro já está surpreendendo, segundo Deusmar. Empresas não pretendem fabricar medicamentos Apesar da onda dos genéricos, as farmácias não pretendem lançar uma linha de medicamentos com marca própria. Segundo a gerente de marketing da Drogaria São Paulo, Solange Beneducci, fabricar remédios genéricos não é a prioridade deste mercado. A justificativa é que lançar remédios com marca própria exige muito estudo e cautela, pois erros nesse setor podem ser fatais.