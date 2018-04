Farmácias criticam ?autoritarismo? do governo A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) acusa a Câmara de Medicamentos do Ministério da Saúde de ter agido de forma autoritária e sem transparência quanto aos cálculos para o reajuste dos remédios. "Esta posição equivocada poderá gerar despesas públicas com o caráter de compensação às partes prejudicadas, impondo à sociedade como um todo o ônus da falta de transparência e do autoritarismo", afirma a associação em nota divulgada nesta quarta-feira. Reunião O presidente da Abrafarma e sócios da entidade estão reunidos nesta quarta-feira, em São Paulo, para discutir a decisão do governo sobre o reajuste dos preços dos medicamentos. A câmara definiu, na última segunda-feira, o reajuste de 4,32% a 5,83% dos preços dos medicamentos, a partir de 31 de janeiro, com validade até o final de janeiro de 2003. Margem de lucro "Além de não ouvir o mercado a respeito, a câmara apresentou índices sem a menor consistência técnica, desrespeitando a própria fórmula de reajuste definida anteriormente pelo próprio governo", ressalta a nota da Abrafarma. A associação das farmácias diz ainda que a câmara de medicamentos do governo alterou a margem de lucro do varejo, ao permitir ajuste de preços dos remédios para a indústria, em novembro, sem repasse para os produtos nas farmácias. Isso representou perda de 1% no resultado das drogarias.