Fase de mudanças no Ponto Frio

A saída do presidente do Ponto Frio, Manoel Amorim, deve ser anunciada hoje, no Rio, em Assembleia Geral Extraordinária, segundo informou à Agência Estado uma fonte próxima à empresa. De acordo com essa fonte, o cargo de Amorim deve ser assumido por Jorge Herzog, atual diretor executivo do Pão de Açúcar, ou a função seria acumulada por Cláudio Galeazzi, atual presidente do grupo, que assumiu o controle do Ponto Frio. Procurados, Ponto Frio e Pão de Açúcar não confirmaram as informações. Durante a assembleia do Ponto Frio, marcada para às 9h30, os nomes do atual presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, Pedro Malan e Francisco Gros, respectivamente, deverão ser confirmados para continuar no conselho. De acordo com a fonte, os dois executivos são "peças-chave" do negócio e fariam parte da estratégia do Pão de Açúcar de obter o máximo de sinergias possíveis da atual equipe do Ponto Frio. Malan foi ministro da Fazenda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, enquanto Gros foi presidente do Banco Central. SINERGIA Já a finalização do plano de sinergia entre as empresas, que estava previsto para ocorrer até o final deste mês, poderá ser antecipado. Essa avaliação, diz a fonte, está sendo realizada pela consultoria Galeazzi & Associados. A expectativa inicial é de que a sinergia entre as duas companhias, que pode ultrapassar os R$ 500 milhões, esteja completa num prazo de 10 a 12 meses, a partir do anúncio do negócio, comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 8 de junho. A aquisição do Ponto Frio faz parte da estratégia do Pão de Açúcar de crescer no segmento de eletroeletrônicos e assumir a liderança do varejo brasileiro. Em conjunto, as empresas terão um faturamento anual de cerca de R$ 26 bilhões. O Grupo Pão de Açúcar já anunciou que pretende manter a marca Ponto Frio, aproveitando o nome já consolidado da empresa no mercado.