FAT: BB tem R$ 170 mi para financiar construção e reforma O Banco do Brasil liberou até agora R$ 130,4 milhões dos cerca de R$ 300 milhões disponíveis para empréstimo destinado à construção ou reforma de imóvel em áreas urbanas. De acordo com o Banco do Brasil, os R$ 130 milhões foram emprestado s a 54.445 clientes, que solicitaram financiamento com valor médio de R$ 2.396,00. O crédito por contratante, entretanto, pode chegar a R$ 10 mil, conforme limite pré-aprovado pela instituição. A linha do FAT pode ser utilizada para a aquisição de materi al básico, hidráulico e elétrico, para construção, reforma ou ampliação de imóvel residencial urbano. O pagamento pode ser efetuado em até 24 meses, com vencimento da primeira parcela em até 59 dias após a emissão do crédito, juros de 1,98% ao mês e alíquota zero de Imposto sobre Operação Financeira (IOF).