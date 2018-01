Fator destaca Telemar na carteira em janeiro As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar são um dos destaques do portfólio sugerido para janeiro pela corretora Fator Doria Atherino, em relatório divulgado ontem. Na carteira, a Telemar PN tem peso de 12% e preço-alvo de R$ 60,15 por lote de mil. A Fator também recomenda peso de 12% para as seguintes ações, com os preços-alvo correspondentes: Itaúsa PN (R$ 2,85 o lote de mil), Bradesco PN (R$ 19,20 o lote de mil), Cemig PN (R$ 54 o lote de mil) e Copel PNB (R$ 21,40 o lote). A Fator não definiu prazo para que essas metas de preço sejam atingidas. No portfólio sugerido pela Fator, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Sabesp e da Vale têm peso de 8% cada uma, com preço-alvo de R$ 267 e R$ 52,60, respectivamente. A corretora recomenda ainda peso de 6% para Gerdau PN (preço-alvo de R$ 28 o lote de mil), VCP PN (R$ 94,10 o lote), Globo Cabo PN (R$ 3,95 o lote) e Petrobrás ON (R$ 61 o lote). Para a Fator Doria Atherino, os eventos externos continuarão a determinar o comportamento da bolsa, com os investidores voltados para os indicadores econômicos dos Estados Unidos e para os pronunciamentos de Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve.