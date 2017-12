Fator Doria recomenda ações da Saraiva O resultado das análises de ações feitas por profissionais do mercado financeiro saem como recomendações aos investidores em três categorias: venda, manutenção e compra. Por exemplo, se a recomendação é de manutenção da ação em carteira isso quer dizer que a expectativa é de valorização do papel e, por isso, ele deve permanecer em carteira, mas a valorização prevista não será alta o suficiente para que valha a pena comprar mais papéis. A recomendação para as ações da Saraiva foi elevada para compra. Anteriormente, estava na recomendação de manutenção, de acordo com relatório da Fator Doria Atherino Corretora. Segundo o analista Guilherme Pantano, a mudança deve-se ao fato de a empresa ter conseguido aprovação da Securities and Exchange Commission - SEC - para negociar American Depositary Receipts - ADRs - nível I. São papéis de empresas negociados no mercado secundário dos EUA. A companhia também já protocolou pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que deve sair nas próximas semanas. "Sobre as vendas pela Internet, a empresa anunciou que suas expectativas são de atingir 8% do faturamento do final do ano, contra os 5% atuais e 1,5% de 99", afirmou Pantano no relatório. "Frente ao potencial de valorização das ações, aproveitamos a oportunidade para elevarmos nossa recomendação." O preço alvo é de R$ 16,81 por lote de mil para as PNB. Hoje os papéis estão cotados a R$ 12,40. Uma valorização prevista de 35,56%.