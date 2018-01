Fator e BES recomendam Gerdau A Fator Doria Atherino recomendou a compra das ações PN da Gerdau, com preço-alvo de R$ 31,37/mil e compra dos papéis PN da Gerdau Metalúrgica, com preço-alvo de R$ 55,52/mil a serem atingidos no prazo de 12 meses. As analistas Lika Takahashi e Renata Faber afirmaram que o lucro líquido de R$ 308,0 milhões no terceiro trimestre da Gerdau S/A foi 10% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, mas ficou abaixo das expectativas. A BES Securities manteve a recomendação de compra das ações PN (preferenciais, sem direito a voto) da Gerdau, com preço-alvo de R$ 26,17 por mil ações, a ser atingido no prazo de 12 meses. A instituição considerou positivo o resultado apresentado pela empresa no terceiro trimestre. Além disso, o cenário econômico favorável e as perspectivas de crescimento do setor de construção civil colaboram para que a companhia continue apresentando um bom desempenho este ano, acrescenta a BES. No relatório, ela destacou que a receita bruta do terceiro trimestre ficou em linha com suas estimativas. A corretora projeta uma receita bruta de R$ 3,4 bilhões para este ano. A BES Securities considera que o lucro líquido não acompanhou a evolução do faturamento, ficando um pouco abaixo do esperado. Segundo as analistas, o crescimento do faturamento do Grupo foi decorrente da consolidação da AmeriSteel, da Açominas e da Sipar. A evolução nos preços dos produtos da Açominas no mercado internacional e a comercialização de produtos com maior valor agregado também contribuíram para o aumento do faturamento. As analistas estão aguardando a divulgação do balanço completo da companhia para uma análise mais detalhada dos resultados mas, com base nos dados preliminares, elas deverão reduzir as projeções de lucro líquido neste ano.